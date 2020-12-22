Многоквартирный дом с подземной автостоянкой появится в Даниловском районе
Согласована проектная документация на строительство жилого дома на 311 квартир с подземной автостоянкой в Даниловском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) во вторник, 22 декабря.
В пресс-службе отметили, что новый дом будет построен по адресу улица Дубининская, владение 59–69. Цоколь здания облицуют керамическим полнотелым кирпичом, а наружные стены второго этажа и выше будут отделаны фасадным кирпичом.
Помимо этого, в проекте значится, что будет выполнена полная отделка квартир.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в здании организуют 311 квартир, из которых 100 — однокомнатные, 126 — двухкомнатные и еще 85 — трехкомнатные.
— На первом этаже жилого дома появятся помещения общественного назначения для последующей сдачи в аренду социально значимым учреждениям и организациям, — сказал Леонов.
Кроме того, будет построена подземная автостоянка, а территория вокруг дома будет благоустроена, передает агентство городских новостей «Москва».
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