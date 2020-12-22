«Обречена на провал»: политолог раскритиковал идею устроить «Перл-Харбор» России

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Идея «освободить» Крым и Донбасс военным путем обречена на провал, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Ранее украинский политолог Зиновий Свереда призвал киевские власти «устроить новый Перл-Харбор» России и перейти от обороны к наступлению, чтобы «вернуть» себе российский полуостров.

В свою очередь Данилин объяснил, почему этому плану не суждено сбыться.

— Идея «устроить новый Перл-Харбор» изначально обречена на провал по той причине, что российский флот базируется не только в одном месте по Севастополю, но еще и в Новороссийске на Черном море с прикрытием воздушным, — сказал эксперт в разговоре с РЕН ТВ.

По мнению российского политолога, его украинский коллега своими высказываниями не только показывает себя как плохого стратега, но и демонстрирует ограниченность мышления.

В заключение Данилин отметил, что Россия в любом случае не станет «сидеть и хлопать ушами», пока Украина готовит какой бы то ни было удар.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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