Диетологи дали советы по питанию детей в новогодние праздники

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Детям без аллергии можно разрешить съесть три конфеты в день, желательно после основного приема пищи. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетологов.

Так, нутрициолог Юлия Бачурина отметила, что допустимое количество сладостей в день зависит от аллергии, повышенной массы тела, а также диеты.

— Все индивидуально, но если со здоровьем все в порядке, то от трех конфет, съеденных после полноценного приема пищи, плохо не будет, — уточнила специалист.

Она добавила, что стоит обращать особое внимание на состав сладостей. По ее словам, есть натуральные конфеты ручной работы, который состоят из трансжиров — их давать нежелательно.

Главное, чтобы ребенок ел конфеты не вместо полноценного приема пищи, а после него. Также специалисты рассказали, что в детском праздничном меню не должно быть копченостей, острых блюд, жареного, с большим количеством добавок и специй, сахара и трансжиров. В Новый год можно предложить ребенку нежирные салаты без майонеза.

Кроме того, диетолог Лариса Давлетова посоветовала быть осторожнее с традиционными мандаринами и с другими фруктами.

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