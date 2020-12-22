Медведев заявил, что США перестают влиять на политику России и Китая

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Соединенные Штаты оказывают все меньше влияния на изменение политики России и Китая. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал очередные санкции Вашингтона.

По мнению замглавы СБ, новые рестрикции говорят о том, что влияние Штатов на изменение политики Москвы и Пекина стремится к нулю.

— Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа российских и китайских компаний. Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами, — написал Медведе на своей странице во «ВКонтакте».

В понедельник, 21 декабря, Минторг США опубликовало список из 58 китайских и 45 российских компаний, которые связаны с вооруженными силами. К ним применят ограничения на экспорт.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, этими санкциями американские власти противоречат интересам своего бизнеса.

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