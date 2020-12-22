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«Макет Москвы» на ВДНХ покажет эффект парящего в воздухе изображения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

«Макет Москвы» на ВДНХ покажет эффект парящего в воздухе изображения

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с1Карта всех событий

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ покажут эффект изображения, парящего в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в павильоне были установлены два проектора и два экрана. Каждый из них имеет площадь 4 на 2,5 метра.

— Проецируя изображение на сетку, удается достичь эффекта полета видеокартинки над макетом, — сказал Левкин.

Он отметил, что новое оборудование успешно прошло тестирование, его будут использовать во всех планируемых шоу.

По словам главы департамента, в павильоне «Макет Москвы» на сегодняшний день показывают пять тематических шоу. Продолжительность каждого из них — 5 минут.

Пока в павильоне не проводят групповые экскурсии, также было принято решение отказаться от временных экспозиций и выставок, передает сообщение комплекс градостроительной политики Москвы.

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