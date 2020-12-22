В Кремле предупредили о последствиях санкционных «пинков» со стороны США

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Очередной пакет санкций США — это враждебный шаг по отношению к России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил новые рестрикции Вашингтона.

— Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс вообще выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора, — приводит РИА Новости комментарий представителя Кремля.

Он добавил, что Москва может только сожалеть о таких решениях уходящей администрации Дональда Трампа.

Ранее, 21 декабря, Минторг США опубликовал список из 58 китайских и 45 российских компаний, которые связаны с вооруженными силами. К ним применят ограничения на экспорт.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, этими санкциями американские власти противоречат интересам своего бизнеса.

В свою очередь замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что администрацию Белого дома «накрыла волна прощальной активности».

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