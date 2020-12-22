Ученые выяснили, что влияет на предрасположенность к инсульту

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Разница показателей артериального давления на левой руке и правой может стать сигналом инсульта. Такие люди чаще подвергаются сердечным приступам, рассказали ученые в исследование журнала Hypertension.

Специалисты провели научный анализ, в котором приняли участие 54 тысячи человек со всего мира. Ученые изучили 24 исследования и сравнили разницу артериального давления и количество смертей, сердечных приступов, инсультов в течение десяти лет.

Результаты анализа показали, что специалисты могут прогнозировать человеку смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, если разница показателей артериального давления на левой и правой руке превышает пять миллиметров ртутного столба. Однако даже разница в один миллиметр ртутного столба увеличивает риски развития подобных заболеваний.

Ранее врачи считали пороговой разницу в 15 миллиметров ртутного столба, теперь порог снижен до 10 миллиметров ртутного столба. Данные исследования помогут врачам улучшить работу над профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

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