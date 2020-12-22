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Московский планетарий проведет «Звездные уроки» для школьников онлайн
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Московский планетарий проведет «Звездные уроки» для школьников онлайн

Виктория Родимкина

Город

Московский планетарий впервые запускает циклы лекций «Звездные уроки» для организованных групп столичных школьников в онлайн-режиме. Об этом рассказали в пресс-службе планетария.

Так, уроки будут проводиться для учеников 3–11-х классов. Лекторы планетария раскроют юным пользователям тайны звезд и планет, расскажут о законах природы и их проявлениях на небе.

Уроки будут проводиться на платформе Zoom с 10:00 до 17:00 по будням.

Лекции были разработаны по методике Московского планетария с учетом возрастных особенностей слушателей. «Звездные уроки» состоят из пяти циклов, каждый из которых предназначен для разных возрастов.

Генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев отметил, что в будущем планируется запустить циклы лекций для всех желающих, передает агентство городских новостей «Москва».

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