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«Одна из самых эрудированных»: спортивный агент высказался о перспективах Медведевой
Фото: instagram.com/jmedvedevaj

«Одна из самых эрудированных»: спортивный агент высказался о перспективах Медведевой

Юлия Ямпольская

Спорт

Известный спортивный агент и продюсер шоу Ари Закарян заявил, что фигуристка Евгения Медведева обладает исключительным умом. По его словам, спортсменка «хорошо соображает».

Он отметил, что Медведева найдет свое место в жизни.

— Будет это на льду или вне его — покажет время. Но она реально одна из самых эрудированных фигуристок за все мое время работы в фигурном катании, — цитирует Закаряна «Спорт-Экспресс».

Продюсер также добавил, что в мире фигурного катания на данный момент жесткая конкуренция. Спортсменки стали делать четверные прыжки уже в 11 лет. Причем, как заметил спортивный агент, у него слезы от такого наворачиваются.

Ранее Медведева намекнула подписчикам о возвращении к тренировкам. Неоднозначный пост серебряная призерша Олимпийских игр в Пхенчхане опубликовала в Instagram-аккаунте.

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