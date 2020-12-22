«Одна из самых эрудированных»: спортивный агент высказался о перспективах Медведевой
Известный спортивный агент и продюсер шоу Ари Закарян заявил, что фигуристка Евгения Медведева обладает исключительным умом. По его словам, спортсменка «хорошо соображает».
Он отметил, что Медведева найдет свое место в жизни.
— Будет это на льду или вне его — покажет время. Но она реально одна из самых эрудированных фигуристок за все мое время работы в фигурном катании, — цитирует Закаряна «Спорт-Экспресс».
Продюсер также добавил, что в мире фигурного катания на данный момент жесткая конкуренция. Спортсменки стали делать четверные прыжки уже в 11 лет. Причем, как заметил спортивный агент, у него слезы от такого наворачиваются.
Ранее Медведева намекнула подписчикам о возвращении к тренировкам. Неоднозначный пост серебряная призерша Олимпийских игр в Пхенчхане опубликовала в Instagram-аккаунте.
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