Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Школа, детский сад и новая улица появятся на востоке Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Школа, детский сад и новая улица появятся на востоке Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Тюменский проездКарта всех событий

Школа на 600 мест, детский сад и новая улица появятся в новом квартале на востоке Москвы в рамках реорганизации коммунальной зоны в районах Богородское и Преображенское. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее столичное правительство одобрило проект планировки территории по адресу улица Тюменский проезд, владения 3-5. На этой территории располагались склады и производственные помещения, которые не использовались по назначению

— На реорганизуемой территории ведется строительство современного квартала с необходимыми социальными объектами, — сказала Княжевская.

Она отметила, что для детей будут построены школа на 600 мест и детский сад на 275 мест. Также будет построен многофункциональный общественно-деловой центр, который обеспечит рабочими местами местных жителей.

Помимо этого, будут созданы новые улицы и проезды для удобства горожан. Общая протяженность внутриквартальных улиц и проездов составит около 2,5 километра, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Читайте также: Роспотребнадзор утвердил санитарные требования к работе школ до 2027 года

«Москомархитектура»школадетский сад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Все мнения
О проекте