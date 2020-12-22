Школа, детский сад и новая улица появятся на востоке Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Тюменский проезд Карта всех событий

Школа на 600 мест, детский сад и новая улица появятся в новом квартале на востоке Москвы в рамках реорганизации коммунальной зоны в районах Богородское и Преображенское. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее столичное правительство одобрило проект планировки территории по адресу улица Тюменский проезд, владения 3-5. На этой территории располагались склады и производственные помещения, которые не использовались по назначению

— На реорганизуемой территории ведется строительство современного квартала с необходимыми социальными объектами, — сказала Княжевская.

Она отметила, что для детей будут построены школа на 600 мест и детский сад на 275 мест. Также будет построен многофункциональный общественно-деловой центр, который обеспечит рабочими местами местных жителей.

Помимо этого, будут созданы новые улицы и проезды для удобства горожан. Общая протяженность внутриквартальных улиц и проездов составит около 2,5 километра, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

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