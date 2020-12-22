«Ты получаешь удовольствие»: врач объяснил, как избавиться от пищевой зависимости

Фото: youtube.com / Телеканал «Спас»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что многие люди испытывают зависимость от хлеба, соленых и жирных продуктов и сладостей и не могут ограничить их употребление.

— Все беды наши, львиная доля онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабет. Все это благодаря небольшому кусочку шести квадратных сантиметров языка, на котором есть рецепторы. Вы к этому привыкаете, вот эта карусель идет. У человека должен быть праздник. Лекарство и яд отличаются только дозой, — пояснил медик.

Мясников заявил, что отказался от любого хлеба, может позволить себе раз в месяц. По его словам, редкое употребление вредной пищи позволяет человеку подготовиться к восприятию вкуса.

— Попробуйте отказаться от соли совсем. Через месяц вам будет горько и невкусно есть ту же селедку под шубой. Мы можем менять восприятие пищи. Мы позволяем еде взять над нами верх. Мы позволяем создать привычку, которая убивает желание в том числе. Вы же потом не чувствуете вкус пищи, — отметил Мясников.

Когда он долго воздерживается от употребления, например, ветчины, ему достаточно маленького кусочка, чтобы почувствовать запах и вкус.

— Когда ты долго воздерживаешься, ты получаешь удовольствие. Правильное формирование вкусовых привычек позволяет и вести здоровый образ жизни, и получать удовольствие. На вредную пищу легко подсесть, с возрастом избавиться от этого значительно труднее, — пояснил Мясников, призвав делать перерывы в употреблении слишком соленой, острой и сладкой еды.

По словам Мясникова, он не призывает к здоровому питанию круглогодично. Иногда нужно позволить себе вкусные и вредные продукты, но не постоянно.

Видео опубликовано на YouTube.

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