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Путин попросил Новака строго следить за ценами на топливо
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Путин попросил Новака строго следить за ценами на топливо

Кирилл Николаев

Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером России Александом Новаком попросил его строго следить за ценами на топливо. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает РИА Новости.

Новак подчеркнул, что разработанный механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен позволяет держать цены на нефтепродукты на уровне ниже роста инфляции.

— И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции, — отметил вице-премьер РФ.

Видео: Telegram-канал Пул N3

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому договор управления многоквартирным домом между управляющей компанией и собственниками помещений считается заключенным с момента назначения такой временной организации местными властями.

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