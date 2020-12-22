СМИ: Экс-супруга хоккеиста Варнакова обвинила спортсмена в похищении детей

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Бывшая жена нижегородского хоккеиста Михаила Варнакова заявила, что спортсмен на протяжении 10 месяцев не позволяет ей видеться с двумя детьми. Она рассказала, что экс-супруг забрал дочек в марте и обещал вернуть их после снятия режима самоизоляции, введенного в стране из-за пандемии.

Сообщается, что бывшая жена хоккеиста Ольга до сих пор не знает, что происходит с ее детьми. Сам Михаил утверждает, что одна из дочерей сама попросила забрать ее от мамы.

У Ольги и Михаила трое детей. Старшему сыну 12 лет, дочкам — девять лет и три года. Супруги прожили в браке 11 лет, но несколько лет назад их отношения начали ухудшаться. По словам Ольги, хоккеист реже стал ночевать дома, а спустя время заговорил о переводе всех накоплений на него. Именно тогда девушка поняла, что грядет развод.

В 2018 году Ольга отправилась в Германию на серьезную операцию — у нее была обнаружена опухоль мозга. Спустя три недели после возвращения на родину ее супруг собрал вещи и ушел. Затем Михаил подал на развод.

При разводе они подписали мировое соглашение, по которому спортсмен должен выплачивать треть от своих гонораров в качестве алиментов. Михаилу давалось право видеться с детьми 12 дней в месяц.

В марте 2020 года хоккеист забрал дочек к себе на пару недель. Однако из-за пандемии в стране объявили режим самоизоляции, вследствие чего отец временно оставил детей у себя.

Ольга забила тревогу в конце мая, когда ограничения частично были сняты.

— Я ездила к нему домой, просила, чтобы он хоть через окно мне их показал — без толку. В июне он женился на 26-летней девушке, и дети остались с ними. Вскоре он начал запрещать девочкам общаться со мной даже по телефону, а потом и вовсе поменял им номер. А в сентябре обратился в суд, чтобы лишить меня родительских прав,— цитирует слова Ольги Варнаковой «Комсомольская правда».

Спустя время спортсмен перестал выплачивать алименты. Бывшая супруга хоккеиста живет с 12-летним сыном, который встал на сторону матери. Сам Михаил утверждает, что дочек не похищал. Более того, по словам спортсмена, старшая девочка сама попросила забрать ее от мама. А младшую дочь ему передал отец бывшей жены.

— Детям со стороны их матери, употребляющей алкоголь, не был обеспечен надлежащий уход. Фактически дети достаточно длительное время были предоставлены сами себе, и реально их жизнь и здоровье были в опасности, тем более с учетом их малолетнего возраста, — рассказал Михаил Варнаков.

Он добавил, что подал в суд на экс-супругу. Однако причины иска хоккеист не указал.

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