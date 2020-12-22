Борис Галкин возмущен сообщением Собчак о штурме женского монастыря

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) / Фото: youtube.com / Новости Шеремета Девять с половиной

Актер и режиссер Борис Галкин потребовал оставить в покое обитель «отца Сергия». Так он отреагировал на сообщение в телеграм-канале журналиста и блогера Ксении Собчак о том, что судебные приставы вместе с представителями Екатеринбургской епархии штурмуют Среднеуральский женский монастырь, захваченный отлученным от церкви бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).

— Про эту сумасшедшую даму (Ксению Собчак — прим. «ВМ») я говорить ничего не буду. Но если то, что она написала, правда, если это действительно так, у меня слов нет, кроме возмущения! Оставили бы в покое обитель. Там адекватные люди. Там очень много прихожан. Я со многими знаком и общался, — сказал заслуженный артист России.

Галкин также не верит в сообщения о том, что Романов призывал монашек быть готовыми умереть по его «благословению». Собеседник «Вечерней Москвы» назвал это «провокацией со стороны журналистов». Подобные слова, по мнению Галкина, из уст Романова прозвучать не могли.

СПРАВКА «ВМ»

Николай Романов — бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. Мужчина захватил Среднеуральский монастырь и с помощью сторонников организовал его круглосуточную охрану. Ранее Романов убеждал прихожан «не верить слухам о пандемии», не подчиняться руководителям церкви и административным властям. Епархия запретила Сергию служение, однако он проигнорировал церковные суды и отказался подчиняться, после чего Романова отлучили от церкви.

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