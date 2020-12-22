Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ситуация с коронавирусом в столице остается очень сложной и напряженной. Об этом во вторник, 22 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что еще неделю назад было зафиксировано снижение заболеваемости на 12 процентов, однако за последнюю неделю снова было отмечено увеличение этого показателя на пять процентов. Также в столице продолжается и рост количества госпитализаций, сообщает РИА Новости.

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