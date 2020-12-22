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Наметились признаки стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Фото: photo.roscongress.org/Николай Корешков

Наметились признаки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Анастасия Волоснова

Общество

В России появились признаки стабилизации ситуации с COVID-19, сообщила Анна Попова.

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