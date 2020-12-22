Попова: Ситуация с COVID-19 в России начала стабилизироваться

Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

В России появились признаки стабилизации ситуации с COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составлял 18,9, за неделю до этого — 18,8.

— Темп прироста за последние семь дней снизился и составляет единицу. И в 46 регионах средний темп прироста за прошедшую неделю менее единицы. В большинстве регионов, в 62 субъектах, показатель репродукции менее или равен единице — это тоже динамические позитивные изменения, — добавила Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, как сообщает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что регионы — лидеры по среднесуточной заболеваемости сохраняются.

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