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Берлин назвал необоснованными санкции Москвы в отношении представителей ФРГ
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Берлин назвал необоснованными санкции Москвы в отношении представителей ФРГ

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Берлин считает необоснованными санкции Москвы в отношении представителей ФРГ. Об этом сообщил в ответ на запрос ТАСС источник в Министерстве иностранных дел ФРГ во вторник, 22 декабря.

В МИД Германии считают, что с точки зрения федерального правительства данные ограничительные меры являются необоснованными.

Ранее западные страны заявили о введении ограничительных мер в отношении России после госпитализации блогера Алексея Навального. В ноябре Москва наложила ответные рестрикции. Во вторник, 22 декабря, в российский МИД были вызваны дипломаты Швеции, ФРГ и Франции. Им и представительству ЕС передали ноты, уведомляющие о расширении российского черного списка. В него вошли лица, причастные, по мнению Москвы, к «нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках Европейского союза». Позднее Россия ввела запрет на въезд представителей правительственного аппарата ФРГ.

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