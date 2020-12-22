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Более 190 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в США
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Более 190 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в США

Кирилл Николаев

В мире

За последние сутки в США выявлено 190 519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, за минувшие сутки в Штатах зафиксировано 1696 летальных исходов.

С начала пандемии в США выявили более 18 миллионов случаев заражения коронавирусом. Кроме того, от заболевания умерли свыше 319 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, как новая разновидность коронавируса поменяет пандемию.

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