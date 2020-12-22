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Нидерландские больницы приостанавливают плановую медпомощь из-за ситуации с COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Нидерландские больницы приостанавливают плановую медпомощь из-за ситуации с COVID-19

Ксения Монахова

В мире

Плановые медицинские услуги в больницах в Нидерландах приостановят из-за роста числа заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 22 декабря, заявила министр медицинской помощи Тамара ван Арк.

Отмечается, что временное приостановление оказания плановых услуг поможет распределить специалистов на работу в службах неотложной помощи, так как растет число заболевших коронавирусной инфекцией.

Так, врачи проведут запланированные на ближайшие шесть недель онкологические операции и трансплантации органов. Однако несрочные вмешательства будут перенесены.

Как отмечает Тамара ван Арк, медицинская система в стране испытывает сильное давление из-за увеличения числа заболевших, сообщает издание DutchNews.

Число коек в палатах интенсивной терапии также увеличится до 1450 — это на 300 больше, чем в обычное время. А некоторых пациентов переведут в медицинские учреждения в Германии.

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