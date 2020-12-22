Умер российский кинорежиссер Борис Бушмелев

Фото: youtube.com/eisensteinlibrary

Российский кинорежиссер и сценарист Борис Бушмелев скончался в возрасте 83 лет. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Причина смерти не уточняется.

Борис Бушмелев окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Он снял игровые фильмы «Колесо», «Страдания молодого Геркулесова», «Какая наглость», «Вечерний лабиринт» и многие другие. Бушмелев является автором сценария мультипликационного фильма «Сон автолюбителя» и документальных фильмов «Шагал», «Малевич», «Репин».