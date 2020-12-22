Уголовное дело возбудили после нападения пьяного мужчины на полицейского в Москве

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Уголовное дело возбудили после нападения пьяного мужчины на сотрудника полиции на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, 18 декабря 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из ресторанов, нанес полицейскому, который прибыл по вызову с целью охраны правопорядка, удар в область головы. В настоящее время личность подозреваемого установлена. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Уголовное дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».

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