Врач-диетолог рассказала об опасности чрезмерного употребления красной икры

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Александра Ноев рассказала об опасности чрезмерного употребления красной икры, пишет Nation News.

По мнению эксперта, в красной икре содержится большее количество соли: примерно 10 граммов на 100 граммов продукта. При частом употреблении икры могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой, желудочно-кишечным трактом. Также много соли не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с суставами. Помимо этого, икра может вызвать аллергию. Специалист рекомендует для праздничного новогоднего стола остановить выбор на малосольной икре.

Врачи Подмосковья не рекомендуют жителям региона строгие диеты перед Новым годом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Эксперты предостерегают людей от так называемых пищевых качелей, когда человек старается резко похудеть перед праздниками, потом начинает переедать в новогодние каникулы, а затем снова решает избавиться от лишних килограммов. Это приводит к обострению хронических заболеваний и нарушает обменные процессы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Newinform опубликовало список малоизвестных целебных свойств кофе. Согласно исследованиям, кофе снижает риск развития деменции, снижает риск развития диабета и является афродизиаком.

Читайте также: «Подтягивает фигуру»: диетолог Соломатина перечислила полезные свойства холодца