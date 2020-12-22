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Еще 73 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 73 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 10 613 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 во вторник, 22 декабря.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее Денис Проценко сообщил, что с 1 марта в больницу в Коммунарке госпитализировали 18 552 пациента. По его словам, в первые дни госпитализаций коронавирусная инфекция являлась болезнью, для лечения которой не было ни конкретных методов диагностики, ни рекомендаций. Параллельно с лечением тысяч больных и обработкой статистических данных необходимо было наработать новый опыт.

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