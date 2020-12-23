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МИД России показал шутливый видеоролик с участием Лаврова
Ролик представляет собой скомпилированные выступления Сергея Лаврова на актуальные темы / Фото: twitter.com/RussianEmbassy

МИД России показал шутливый видеоролик с участием Лаврова

Юлия Курганова

Общество

Министерство иностранных дел РФ показало шутливый «капустник», который был подготовлен к впервые проведенному онлайн-приему с журналистами. В аккаунте ведомства в Facebook опубликовали видеоролик от «ДИП МИД Самиздат» под названием «Дальше будет только лучше».

В пояснении сотрудники МИД указали, что следовали давней традиции дипломатических «капустников». В ролике они постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на итоги деятельности российской дипломатии в 2020 году.

— В некотором смысле, это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности, — сказано на странице в соцсети МИД.

Сам ролик представляет собой скомпилированные выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на актуальные темы в поэтической форме. Начинается видео с надписи: «Все знают, что С. Лавров пишет стихи, но не все знают, что он ими разговаривает!» на фоне падающего снега вокруг здания МИД с надетыми на шпиль очками и медицинской маске.

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