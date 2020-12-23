Незаконно возведенную пристройку в центре Москвы снесли

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

улица Большая Серпуховская, владение 8/7, строение 2. Карта всех событий

Незаконно возведенную пристройку в центре столицы демонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы в среду, 23 декабря.

Ранее инспекторы обнаружили в Центральном административном округе незаконную хозяйственную постройку на улице Большая Серпуховская, владение 8/7, строение 2.

На земельном участке по указанному адресу расположено двухэтажное нежилое здание общей площадью 910,9 квадратного метра. Со стороны двора к зданию была незаконно возведена одноэтажная пристройка площадью 4 квадратных метра. Строение не было поставлено на кадастровый учет, земельный участок под цели строительства или реконструкции не предоставлялся.

Отмечается, что пристройка находилась в неудовлетворительном состоянии и преграждала пожарный выход из здания.

На сегодняшний день все приведено в первоначальный вид.

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