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Россия проводила Германию из Совбеза ООН афоризмом Жванецкого
Фото: twitter.com/reallAssaf

Россия проводила Германию из Совбеза ООН афоризмом Жванецкого

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Представительство России при Организации Объединенных Наций (ООН) своеобразно проводило немецкого постпреда Кристофа Хойсгена, уходящего из Совета Безопасности международной организации.

С 1 января 2021 года Германия перестает быть непостоянным участником СБ ООН после двухлетнего членства.

На заключительном для Берлина заседании Совбеза первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пожелал своему коллеге Кристофу Хойсгену побороть «зависимость от критики России».

— Дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: «Как жаль, что вы наконец-то уходите», — приводит ТАСС ироничный комментарий российского дипломата.

Он выразил надежду на то, что в 2021 году «нездоровый симптом (критики — прим. «ВМ») у Кристофа пройдет».

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. Сатирика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания прошла в закрытом формате.

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