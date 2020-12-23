Названы новогодние подарки — разносчики коронавируса

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Множество подарков, которые традиционно принято дарить на Новый год, могут стать переносчиками коронавируса. Такое мнение выразили медики.

По словам врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной, COVID-19 может «жить» на деньгах, распространяясь при передаче купюр. Кроме того, в течение суток вирус может оставаться на картонных поверхностях, до трех дней — на пластиковых и металлических.

В свете вышесказанного легко предположить, что большинство игрушек, подарков и новогодних безделушек могут быть переносчиками коронавируса. Помимо этого, бактерии вируса приживаются в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Еще дольше инфекция живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь.

В этой связи Ненастина рекомендует приобретать презенты только в масках и одноразовых перчатках. После покупки вещи лучше обработать дезинфицирующим средством, добавил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

— Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты — просто хорошо помыть проточной водой, — уточнил он в разговоре с РИА Новости.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки в 2020 году.

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