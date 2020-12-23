Движение транспорта затруднено на ряде улиц в Москве

Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Россия, Московская область, Мытищи, Ярославское шоссе Карта всех событий

В Москве на нескольких улицах затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортных происшествий и дорожных работ. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» утром в среду, 23 декабря.

Так, затруднение движения зафиксировано на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте и Шоссе энтузиастов.

Кроме того, слегка затруднено движение на участке от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода, от Паперника до Карачаровской эстакады, а также от улицы Плеханова до Авиамоторной улицы.

В Дептрансе также сообщили, что на 90-м километре МКАД грузовик наехал на препятствие, что вызвало затруднение движения от Ярославского до Осташковского шоссе.

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