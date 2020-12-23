Boeing оценил попадание своего российского поставщика под санкции США

Фото: АГН «Москва»

Новые санкции США затронули в том числе российскую компанию «ВСМПО-Ависма», которая поставляет американской корпорации Boeing изделия из титана. В иностранной организации рассказали, как относятся к рестрикциям против РФ, которые, по сути, могут отразиться на ее работе.

— Boeing действует в полном соответствии с текущим законодательством и не ожидает никаких изменений в нашем сотрудничестве с корпорацией «ВСМПО-Ависма», — заявил РБК представитель Boeing.

В «ВСМПО-Ависма» также подчеркнули, что новые ограничительные меры никак не затронут производство.

Напомним, 21 декабря Минторг США опубликовал список из 58 китайских и 45 российских компаний, которые связаны с вооруженными силами. В отношении них применят ограничения на экспорт. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, этими санкциями американские власти противоречат интересам своего бизнеса.

В свою очередь замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что администрацию Белого дома «накрыла волна прощальной активности». В Кремле также предупредили о последствиях санкционных «пинков» со стороны США.

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