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Спортивный клуб с бассейном ввели в эксплуатацию в Южном Медведкове
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Спортивный клуб с бассейном ввели в эксплуатацию в Южном Медведкове

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проезд ШокальскогоКарта всех событий

В столичном районе Южное Медведково ввели в эксплуатацию спортивный клуб с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) в среду, 23 декабря.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, было выдано разрешение на эксплуатацию спортивного объекта.

— На стройплощадке спортивного клуба в проезде Шокальского проведено 17 инспекционных проверок, — уточнил Олег Антосенко.

Строение возвели в проезде Шокальского, владение 9-9а. Здание, которое имеет площадь 2,5 тысячи квадратных метров, рассчитано на одновременное пребывание 80 человек. На четырех этажах организованы залы для силовой подготовки с раздевалками, душевыми и санузлами, а также общий зал для занятий, зал сайкла, магазин спорттоваров и спортивного питания, зона отдыха и барная зона.

Также в клубе есть бассейн для взрослых и детей, передает агентство городских новостей «Москва».

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