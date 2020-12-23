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Более пяти миллионов человек поучаствовали в онлайн-мероприятии «Открой#Моспром»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более пяти миллионов человек поучаствовали в онлайн-мероприятии «Открой#Моспром»

Виктория Родимкина

Город

Участниками проекта «Открой#Моспром» в 2020 году стали свыше пяти миллионов человек. Для них провели виртуальные экскурсии по заводам и другие мероприятия на предприятиях с известными ведущими, актерами театра и кино.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, большая часть мероприятий проекта в этом году прошла в онлайн-режиме.

— Так, в рамках проекта были сняты 16 видеоэкскурсий по московским предприятиям, которые посмотрели свыше 2,4 миллиона человек. В режиме офлайн в этом году удалось провести только два этапа проекта: в феврале и (с большими ограничениями) в сентябре, — уточнил заммэра.

Он добавил, что попасть на очные мероприятия смогли в 2020 году около 4,5 тысячи человек.

Участие в проекте приняли популярные российские артисты и телеведущие. Для всех желающих были проведены интеллектуальные игры «Квиз, плиз!», посвященные промышленности города.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что в играх поучаствовали свыше семи тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Владимир Ефимовпромышленностьонлайн-мероприятия
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