Водитель автомобиля скончался за рулем на Бауманской улице Москвы
Россия, Москва, Бауманская улица, 7с2Карта всех событий
Водителю автомобиля стало плохо в момент движения по Бауманской улице в Москве, машина наехала на препятствие. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 23 декабря.
ДТП произошло по адресу Бауманская улица, дом № 7, строение 2.
— Автомобиль наехал на препятствие. По предварительной информации, водителю стало плохо, он скончался, — говорится в сообщении.
В дептрансе добавили, что детали случившегося выясняются. Движение по указанной улице затруднено.
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