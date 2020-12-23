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Водитель автомобиля скончался за рулем на Бауманской улице Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Водитель автомобиля скончался за рулем на Бауманской улице Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Бауманская улица, 7с2Карта всех событий

Водителю автомобиля стало плохо в момент движения по Бауманской улице в Москве, машина наехала на препятствие. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 23 декабря.

ДТП произошло по адресу Бауманская улица, дом № 7, строение 2.

— Автомобиль наехал на препятствие. По предварительной информации, водителю стало плохо, он скончался, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что детали случившегося выясняются. Движение по указанной улице затруднено.

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