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Сергей Собянин присвоил новые статусы ряду промышленных предприятий Москвы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин присвоил новые статусы ряду промышленных предприятий Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Декабристов, 51с8Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении новых статусов ряду промышленных предприятий города. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы в среду, 23 декабря.

Так, статус технопарка был присвоен производителю приборов для освоения космоса — АО «Научно-исследовательский институт точных приборов». Предприятие располагается по адресу улица Декабристов, дом № 51. Оно занимается разработкой и изготовлением систем и комплексов автоматизированного управления космическими аппаратами, систем сближения и стыковки космических аппаратов и тому подобного.

Также столичный мэр присвоил статус промышленного комплекса российской фармацевтической компании «Изварино Фарма». Предприятие получит право на налоговые льготы. Так, ставка налога на прибыль будет снижена до 12,5 процента.

Кроме того, глава города присвоил статус «Московский инвестор» предприятию по производству упаковки — АО «Смерфит Каппа Москва СОЮЗ» в Царицыне. Компания также получает право на налоговые льготы, уточнили в пресс-службе.

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