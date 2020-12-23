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Россия выслала из страны двух сотрудников посольства Колумбии в Москве
Фото: facebook.com/МИД России

Россия выслала из страны двух сотрудников посольства Колумбии в Москве

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва объявила двух сотрудников посольства Колумбии в Москве персонами нон грата. Об этом в среду, 23 декабря, заявило Министерство иностранных дел России.

Высылка дипломатов стала ответом на аналогичные действия со стороны зарубежных коллег. Так, ранее глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что двое сотрудников российского посольства покинули республику 8 декабря. В местном МИД пояснили, что дипломатов выслали в связи с тем, что они якобы работали вне рамок Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В свою очередь российское внешнеполитическое ведомство назвало такой шаг «не соответствующим духу дружественных отношений», связывающих стороны.

22 декабря МИД РФ вызвал к себе посла Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопеса Кабальеро. Ему заявили, что, «исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет персонами нон грата двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве».

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