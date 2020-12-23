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Рождественскую ель нарисовали в небе над Великобританией
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Рождественскую ель нарисовали в небе над Великобританией

Никита Абрамов

Общество

В Сети набирает популярность информация о нарисованной в небе над Великобританией рождественской ели. Пост с нарисованным праздничным деревом появился в шутливом Twitter-аккаунте вымышленной авиабазы Лутон:

— В честь грядущего Рождества над Великобританией появилась праздничная елка, нарисованная самолетом-невидимкой.

В Сети по-разному отнеслись к произошедшему:

«Надеюсь, они заплатили за топливо из собственных денег!»; «Какой в этом смысл?»; «Просто немного праздничного веселья в этот рождественский период».

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