Рождественскую ель нарисовали в небе над Великобританией

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Сети набирает популярность информация о нарисованной в небе над Великобританией рождественской ели. Пост с нарисованным праздничным деревом появился в шутливом Twitter-аккаунте вымышленной авиабазы Лутон:

— В честь грядущего Рождества над Великобританией появилась праздничная елка, нарисованная самолетом-невидимкой.

В Сети по-разному отнеслись к произошедшему:

«Надеюсь, они заплатили за топливо из собственных денег!»; «Какой в этом смысл?»; «Просто немного праздничного веселья в этот рождественский период».

BREAKING: Sqn Ldr Nicholas Kringle used his Stealth Bomber to draw a giant Xmas tree over the UK this afternoon before returning to #RAFLuton for tea & medals! #AvGeek pic.twitter.com/vdTgtosE2t — RAF_Luton (@RAF_Luton) December 22, 2020

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