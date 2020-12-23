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Более 17 тысяч ключей выдано дольщикам в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 17 тысяч ключей выдано дольщикам в Подмосковье

Оксана Васильева

Недвижимость

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщила, что обманутые дольщики региона в уходящем году получили более 17 тысяч ключей, пишет «Радио 1».

— Сегодня мы выдали уже 17,5 тысячи ключей. Эта цифра включает и тех дольщиков, которые получили компенсации или иные квартиры, предоставленные инвесторами. До конца этого года мы выдадим еще почти две тысячи ключей, — сказала министр.

Она отметила, что муниципалитетами — лидерами по вводу такого жилья стали Одинцово, Мытищи, Красногорск, Балашиха и Ленинский, в 2021 году в регионе планируется решить также порядка 19 тысяч проблем с заселением в дома-долгострои.

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