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Плакаты о раздельном сборе мусора появились в Москве
Фото: Денис Кондратьев

Плакаты о раздельном сборе мусора появились в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В Москве появились плакаты, призывающие правильно сортировать мусор. Их установили в Северо-Восточном административном округе столицы, но в будущем они появятся и в других районах.

Плакаты выполнены в советском стиле и размещены в магазинах, транспорте, жилых домах и общественных пространствах. Идея проекта принадлежит Департаменту жилищно-коммунального хозяйства при поддержке префектуры округа.

Изображения и слоганы на плакатах разъясняют основные правила раздельного сбора мусора. Например, есть плакаты с надписями: «Вторсырье — в синий, смешанные отходы — в серый!», «Сортировка — наше спасение!». В скором времени подобные плакаты планируют установить во всех районах столицы.

— Программа раздельного накопления отходов не стоит на месте, мы ищем разные пути взаимодействия с жителями, как интересно и в доступной форме рассказать горожанам о важности раздельного сбора. Ведь чем больше людей присоединится к программе, тем больше полезного вторсырья мы сможем отправлять на переработку и тем меньше отходов попадет на полигоны. Плакаты в советском стиле, который знаком многим москвичам, — хороший способ лишний раз напомнить о том, как правильно сортировать отходы, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александра Соловьева.

Соловьев добавил, что формат плакатов с красочными картинками понятен даже детям, которых стоит с детства приучать к заботе об окружающей среде.

Раздельный сбор отходов осуществляется в Москве уже почти год. Для удобства москвичей на улицах столицы стоят специальные контейнеры разных цветов. В синий мусорный контейнер необходимо выбрасывать вторсырье, а в серый — смешанные отходы.

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Экологиясортировка мусорапункты сбора отходов
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