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Роскачество представило результаты исследования бутилированной воды
Фото: pixabay.com

Роскачество представило результаты исследования бутилированной воды

Кирилл Николаев

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Бутилированная вода в России остается ярким примером введения потребителей в заблуждение. Об этом в среду, 23 декабря, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов в ходе заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По его словам, в 2020 году Роскачество провело масштабное исследование рынка упакованной питьевой воды. Всего было проверено более 200 торговых марок воды. Согласно результатам экспертизы, 125 брендов содержали маркировку о природном происхождении воды, достоверность которой подтвердить в настоящее время невозможно.

Протасов отметил, что производители все чаще используют различные маркетинговые уловки. Это происходит из-за того, что в России отсутствует библиотека с данными по изотопному и химическому составу воды в природных источниках.

Руководитель Роскачества добавил, что более серьезным фактом является то, что 54 торговые марки минеральной лечебной и лечебно-столовой и 22 бренда минеральной воды содержали указание на группы минерализации. Они были произведены без учета национального стандарта. Это значит, что данные торговые марки не могли наносить информацию о принадлежности к группам минерализации.

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