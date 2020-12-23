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Названа страна — лидер по потреблению пива на одного жителя
Фото: pexels.com / Michelle Riach

Названа страна — лидер по потреблению пива на одного жителя

Кирилл Николаев

В мире

Чехия заняла первое место в мире по потреблению пива на одного жителя в год. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные японской компании Kirin Holdings.

Отмечается, что в 2019 году гражданин Чехии в среднем выпивал 188,6 литра пива в год. По этому показателю Чехия лидирует уже 27-й год подряд.

По данным японской компании, общемировое потребление пива в 2019 году продолжило расти второй год подряд. Этому способствовал рост спроса на напиток в странах Азии и Африки. Общемировое потребление пива в 2019 году составило 1,89 миллиарда гектолитров.

По абсолютным показателям в потреблении пива лидирует Китай, а на втором месте оказались США.

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