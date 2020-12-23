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СК проверит информацию о противоправных действиях в отношении вдовы актера Крючкова
Фото: АГН «Москва»

СК проверит информацию о противоправных действиях в отношении вдовы актера Крючкова

Кирилл Николаев

Происшествия

Столичные следователи проводят проверку о возможных противоправных действиях в отношении вдовы актера Николая Крючкова. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Информация о противоправных действиях в отношении 89-летней Лидии Крючковой появилась в СМИ.

Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Актер Николай Крючков умер в 1994 году. Он известен по ролям в фильмах «Битва за Москву», «Осенний марафон», «Служили два товарища» и многих других.

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