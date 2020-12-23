Писателей Платонова и Ерчака осудили в Москве за возбуждение ненависти

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Россия, Москва, Зоологическая улица, 20 Карта всех событий

Суд Пресненского района Москвы приговорил писателей Олега Платонова и Валерия Ерчака к условным срокам по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Со слов Платонова, дело возбудили из-за того, что он издал антисемитскую книгу Ерчака «Слово и дело Ивана Грозного», сообщило агентство городских новостей «Москва».

Известного в ультраправой среде писателя Олега Платонова осудили на четыре года лишения свободы условно, а автора ряда антисемитских сочинений Валерия Ерчака — на три года лишения свободы условно.

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