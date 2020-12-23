Сергея Галянина назначили главой управы района Крылатское
Россия, Москва, улица Крылатские Холмы, 27к1 Карта всех событий
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому бывший глава управы района Фили-Давыдково Сергей Галянин назначается главой управы района Крылатское. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы.
— Назначить Галянина Сергея Александровича на должность главы управы района Крылатское Москвы, — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
Контракт заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышает предельный срок для должности главы района.
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