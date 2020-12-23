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Сергея Галянина назначили главой управы района Крылатское
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Сергея Галянина назначили главой управы района Крылатское

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, улица Крылатские Холмы, 27к1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому бывший глава управы района Фили-Давыдково Сергей Галянин назначается главой управы района Крылатское. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы.

— Назначить Галянина Сергея Александровича на должность главы управы района Крылатское Москвы, — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Контракт заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышает предельный срок для должности главы района.

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Крылатскоеглава управыСергей Собянин
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