«Подарок Китаю и России»: Трамп наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год

Дональд Трамп увидел важные недостатки в документе / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето в среду, 23 декабря, на проект одобренного Конгрессом США военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Об этом сказано в распространенном пресс-службой Белого дома уведомлении президента в адрес нижней палаты законодательного органа.

— Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Администрация признает важность законопроекта для нашей национальной безопасности. К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики. Это подарок Китаю и России, — говорится в документе, передает ТАСС.

Трамп раскритиковал проект за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Другой причиной блокирования документа стали положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы), и избавлении от любой другой символики рабовладельческого Юга.

Также президента США не устраивают пункты, которые относятся к ограничениям сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и Германии.

Ранее сообщалось, что проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год был одобрен палатой представителей Конгресса страны. Решение по документу было принято во вторник, 8 декабря. Общий объем проекта превышает 740 миллиардов долларов и предполагает в том числе финансирование базовых потребностей Пентагона. Документом предусмотрено ужесточение санкций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Помимо прочего ограничительные меры расширят в отношении Анкары из-за покупки ею зенитных ракетных систем С-400. Наконец, примерно 250 миллионов долларов предоставят Украине на военную помощь.

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