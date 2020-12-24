В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить новогодние салаты

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Неправильное хранение салатов может привести к тяжелым отравлениям, так как это благоприятная среда для микроорганизмов, которые вырабатывают токсины. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что срок годности салата зависит от рецепта, потому что обычно в нем смешивают продукты с разной стойкостью хранения. Кроме того, их заправка майонезом или соусами ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому их необходимо хранить в холодильнике при температуре от плюс двух до шести градусов.

Так, салаты из сырых и вареных овощей или фруктов, а также с мясом, птицей и копченостями могут храниться 18 часов, а после заправки — лишь 12. Блюда из консервированных овощей и вареных яиц после заправки — только 6 часов, а с морепродуктами без заправки — 12 часов. Срок хранения салатов из маринованных, соленых и квашеных овощей составляет 36 часов.

— Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник, — порекомендовали в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

Кроме того, специалисты посоветовали обращать внимание на состав салата. Так, жареные мясные продукты из-за высокого содержания соли и добавленного сахара лучше заменить на тофу, отварную курицу или креветки. А вместо хрустящей лапши, чипсов и сухариков лучше использовать миндаль, кунжут или фисташки.

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