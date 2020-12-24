Эксперт рассказал, как правильно выбрать слабосоленую сельдь

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Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин рассказал, какую селедку лучше покупать. Он посоветовал приобретать цельную рыбу и самостоятельно ее разделывать. Нужно следить, чтобы рыбина была упругой и крепкой.

— Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок — сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна, — сообщил эксперт.

Он отметил, что любимая многими слабосоленая селедка меньше хранится и быстрее портится, чтобы этого не происходило, в нее многие производители добавляют консерванты.

Фомин сообщил, что разделанная сельдь хранится от 30 до 45 суток в зависимости от упаковки. Продукт в полиэтилене под вакуумом хранится дольше, так как не соприкасается с кислородом и не окисляется, поэтому лучше покупать его. Если же покупатель решил приобрести филе в пластиковой банке, то необходимо посмотреть, чтобы емкость была герметичной и из нее ничего не вытекало.

— Если вакуумная упаковка, то хранится, соответственно, дольше. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления. Мы не знаем, в каких условиях она хранилась, температура должна быть, как в холодильнике, не выше 5 градусов. Если витрина в магазине с соответствующей температурой вызывает у вас доверие, значит можно брать даже в последний день перед окончанием срока, — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что следует доверять проверенным брендам, которые много лет находятся рынке и дорожат своей репутацией.

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