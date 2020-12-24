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Рэпер Пи Дидди подарил 80-летней матери Bentley и миллион долларов
Пи Дидди показал вечеринку, которая посвящена празднованию 80-летия его матери / Фото: instagram.com/diddy/

Рэпер Пи Дидди подарил 80-летней матери Bentley и миллион долларов

Юлия Курганова

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Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди, сделал матери дорогой подарок на юбилей и заснял ее реакцию на камеру. Ролик он опубликовал в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram в среду, 23 декабря.

В серии роликов артист показал подписчикам многолюдную вечеринку, которая посвящена празднованию 80-летия его матери Джанис Комбс. На одном из видео женщина в праздничном платье открывает подарочную коробку, где находится банковский чек на миллион долларов. Прочитав информацию на нем, Джанис широко открывает рот и глаза от удивления.

После этого Пи Дидди выводит мать на улицу за руку, в это время к крыльцу здания подъезжает черный суперкар Bentley с бежевым кожаным салоном. Музыкант провожает родительницу к машине и открывает для нее заднюю дверь.

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