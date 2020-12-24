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Синоптики сообщили о погоде в Москве 24 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 24 декабря

Юлия Курганова

Город

В четверг, 24 декабря, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода, местами будет идти слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус четырех до минус двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от семи до двух градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве и области умеренно морозная, атмосферное давление будет слабо понижаться, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия для большинства метеозависимых людей являются комфортными и редко вызывают метеообусловленные обострения. Но могут появиться симптомы обострения и ухудшения самочувствия у лиц с воспалительными заболеваниями суставов и органов дыхания.

Необходимо поддерживать организм — соблюдать рекомендованные врачом лечебные и профилактические мероприятия, принимать растительные препараты и витаминные комплексы, которые повышают иммунитет.

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