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Жителям столицы рассказали об итогах онлайн-марафона «Ты в Москве»
Фото: freepik.com

Жителям столицы рассказали об итогах онлайн-марафона «Ты в Москве»

Юлия Ямпольская

Город

Онлайн-марафон для молодежи «Ты в Москве», прошедший в период с 14 по 23 декабря, посмотрели больше 25 миллионов раз. За это время участники проектов и некоммерческие организации провели прямые эфиры продолжительностью свыше 800 часов.

Как отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики, Екатерина Драгунова, мероприятие стало первым настолько масштабным в городе. В течение 10 дней каждый мог найти себе эфир по интересам. Также записи всех эфиров были сохранены в группе марафона «ВКонтакте», так что пользоваться ими можно будет еще долгое время.

В программе марафона были мастер-классы и тренинги, на которых обучали блогерству, ораторскому искусству, уличному спорту, медиапродвижению и многому другому.

Так, в рамках проекта «Московский диалог» пользователи посмотрели интервью с известными людьми и приняли участие в мастер-классах по развитию навыков soft skills, которые пригодятся в любой профессии. Представители проекта «ВРаботе» устроили мастер-классы с ведущими HR-специалистами России — онлайн-собеседования и разборы резюме проходили в прямом эфире.

Проект марафона «Ты в кадре» рассказал молодым людям об основах медиапродвижения в различных соцсетях, программа «КиберМосква» организовала встречи с популярными блогерами, а в рамках проекта «На районе» всех желающих научили читать рэп и танцевать, передает официальный сайт мэра столицы.

Кроме того, большой популярностью пользовались конкурсы и викторины. Так, проект «Зачетная Москва» провел турнир онлайн-квизов. В нем участвовали свыше 400 команд. Лучшей из них стала «Исключительные». Баллы, которые набрали молодые люди, зачислят на счет в мобильном приложении «Зачетная Москва», их можно будет обменять на памятные подарки.

Также на шоу «Дебаттл» желающие приняли участие в обсуждении тем, заданных организаторами. Им нужно было пройти отборочный этап, интеллектуальный раунд и сразиться со случайным противником в ораторском поединке.

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