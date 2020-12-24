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Эксперт рассказала, есть ли недоступные для съемки из космоса места на Земле
Фото: depositphotos.com

Эксперт рассказала, есть ли недоступные для съемки из космоса места на Земле

Виктория Родимкина

В мире

Правительства стран и отдельные люди не могут вводить запреты на съемку из космоса какой-либо территории Земли. Об этом заявила Милана Элердова, генеральный директор компании «Терра Тех», коммерческого оператора Роскосмоса, в четверг, 24 декабря.

По ее словам, в подобном запрете не осталось смысла, поскольку то, что не снимет американский спутник, снимут российские или китайские аппараты.

— Поэтому сейчас ограничений по запросу покупки снимка на ту или иную территорию нет, — цитирует Милану Элердову РИА Новости.

Она отметила, что большой скачок был сделан в сфере космической съемки после того, как сервисы Google и «Яндекс» запустили общедоступные карты мира. Тогда, по словам гендиректора компании, планета стала прозрачной. Теперь на Земле нет ни кусочка, который остался бы недоступен для съемки с орбиты, добавила эксперт.

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